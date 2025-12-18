Лещенко раскрыл количество квартир у Долиной

Народный артист РСФСР Лев Лещенко высказался о скандале вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной. Его слова передает 360.ru.

Исполнитель уклонился от вопроса о том, готов ли он приютить Долину в случае необходимости. По словам Лещенко, у певицы есть четырехэтажный особняк в Подмосковье и несколько квартир, включая жилплощадь в Лапино и два объекта недвижимости в Прибалтике.

«Она не бездомная, есть где жить», — подчеркнул артист.

Певец также прокомментировал высказывание Юрия Антонова, который отказался приютить Долину в своем доме. Лещенко указал, что Антонов и Долина никогда не были друзьями, поэтому такая реакция коллеги не удивительна.

Ранее актриса Вера Сотникова обратилась к Ларисе Долиной на фоне скандала с квартирой в Хамовниках. Она раскритиковала хейтеров за желание издеваться над «доведенной до сумасшествия от несправедливости» певицей и назвала сообщения в ее адрес гадкими и пошлыми. Сотникова предложила артистке в случае необходимости пожить в ее доме.