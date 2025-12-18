Верховный суд раскрыл рыночную стоимость квартиры Долиной

Рыночная стоимость столичной квартиры певицы Ларисы Долиной, которую она продала Полине Лурье, составляет 138 миллионов рублей. Это следует из определения Верховного суда (ВС) России, которое предоставили «Ленте.ру».

Согласно документам, на рассмотрение дела артистка предоставила отчет об оценке жилья, в котором была указана рыночная стоимость выше 205 миллионов рублей. ВС пересмотрел ее и принял во внимание экспертизу, проведенную в рамках уголовного дела. По ней рыночная стоимость квартиры на Ксеньинском переулке снизилась почти на 70 миллионов рублей.

Во вторник, 16 декабря, ВС отменил решения нижестоящих инстанций по делу о квартире певицы, которая продала ее за 112 миллионов рублей под влиянием мошенников. Спорную жилплощадь оставили за Лурье.

Ранее стало известно, что Лариса Долина продавала свою столичную квартиру в состоянии психического расстройства.