ВС: риелтор две недели водил покупателей смотреть квартиру Долиной

Верховный суд в своём определении указал, что риелтор две недели водил разных потенциальных покупателей смотреть квартиру певицы Ларисы Долиной.

«В течение следующих двух недель Б. неоднократно приводил потенциальных покупателей на осмотр квартиры, в том числе Лурье П.А., с которой впоследствии были заключены оспариваемые договоры», — говорится в документе.

Ранее Верховный суд России оставил право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье.

Вместе с этим в определении суда указывалось, что Долина продавала квартиру в состоянии временного психического расстройства. В тоже время отмечается, что Полина Лурье не могла распознать заблуждение Долиной при сделке.