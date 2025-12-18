Стас Пьеха попытался оправдаться за слова о воспитании сына

Певец Стас Пьеха объяснил свои слова о воспитании сына, передает «Звездач». Артист ранее допустил неаккуратное высказывание, заявив, что не видит необходимости в отце для детей и не обрадуется, если его 11-летний сын Петр когда-либо попросится жить с ним.

Это мнение вызвало волну критики в адрес артиста. В ответном обращении Пьеха дал пояснения своей позиции. Он подчеркнул, что высказывался как человек, изучающий психологию. По словам певца, он «просто с психологической точки зрения сказал, что если в матрице, в семейной системе не было отца, то потом сложно его фигуру туда "затрафаретить"».

«Я, как человек, который учится на психолога и знаком с семейной системой, имею право такое говорить», — утверждает Пьеха.

Сын Наталии Горчаковой и Стаса Пьехи родился в 2014 году. Брак супругов распался спустя год после рождения Петра. Певец указывал, что воспитанием ребенка занимается мать, в то время как он сам обеспечивает сына материально. При этом артист отмечал, что хотел бы видеться с ребенком чаще, однако Горчакова отказывается переезжать из Санкт-Петербурга в Москву.