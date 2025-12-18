ВС: Долина говорила помощнику, что продажа квартиры «фиктивна»

Лариа Долина говорила своему помощнику, что продажа квартиры «фиктивна» — информация о сделке секретная, следует из определения Верховного суда России.

Помощник артистки на допросе в качестве свидетеля заявил, что в период с апреля по август 2024 года она была напряжена и вела себя странно.

«Поступали странные просьбы о передаче неизвестным ему людям финансов, которые он исполнял. Когда (помощник. — RT) поинтересовался у Долиной о продаже квартиры... она сказала, что это секретная информация и что квартиру она не продаёт, все фиктивно», — говорится в определении суда.

Ранее Верховный суд России оставил право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье.

Вместе с этим в определении суда указывалось, что Долина продавала квартиру в состоянии временного психического расстройства. В тоже время отмечается, что Полина Лурье не могла распознать заблуждение Долиной при сделке.