Надежда Бабкина ликвидировала свой фонд помощи пожилым артистам

Лера Букина

Московский Тверской суд утвердил решение о ликвидации благотворительного «Фонда поддержки деятелей культуры», основанного народной артисткой Надеждой Бабкиной. Об этом сообщает Shot.

Причиной закрытия организации, почти 30 лет оказывавшей помощь пожилым артистам, стали финансовые убытки. Согласно данным, за последние три года деятельности фонд ушел в минус, который, однако, не является значительным — общая сумма убытков составила 68 тысяч рублей. Несмотря на это, 75-летняя Бабкина приняла решение о ликвидации юридического лица. Суд удовлетворил ее исковое заявление, и теперь у кредиторов есть двухмесячный срок для предъявления требований.

Фонд был зарегистрирован Бабкиной в 1996 году. До 2005 года она выступала его совладелицей, а с 2007 года занимала пост президента организации.

Основными направлениями работы была поддержка ветеранов сцены, включавшая как финансовую помощь, так и предоставление социальных работников, а также содействие молодым талантам.

Последний успешный финансовый отчет фонда относится к 2021 году. Тогда его доход достиг 70 миллионов рублей, а чистая прибыль — 48 миллионов рублей.