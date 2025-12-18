Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о положении телеведущего Ивана Урганта, заявив, что тот остается свободным человеком и не сталкивается с какими-либо запретами в России. Своим мнением он поделился в обзоре новостей, опубликованном во «ВКонтакте».

Лебедев подчеркнул, что в отношении Урганта в стране не выдвигались обвинения и никаких юридических ограничений к нему не применялось. По его словам, телеведущий продолжает активно работать и путешествовать.

«Он свободный человек, ездит по миру, дает концерты и проводит всякие свадьбы-корпоративы, зарабатывает копеечку», – отметил блогер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможных просьбах вернуть Урганта в эфир. Пресс-секретарь президента заявил, что ему ничего не известно о подобных обращениях.

До этого американское издание The New York Times сообщало о якобы просьбах «видных россиян» к президенту России Владимиру Путину с предложением вернуть Урганта на телевидение. В публикации утверждалось, что реакция российского лидера на эту инициативу была негативной.