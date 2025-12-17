Адвокат Лурье назвала причину продажи квартиры Долиной

Адвокат Полины Лурье назвала причину, по которой певица Лариса Долина решила продать свою квартиру. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Пусть говорят».

По словам адвоката Светланы Свириденко, при продаже квартиры Долина заявила, что ей слишком тесно в старой жилплощади. Кроме того, юрист также добавила, что в квартире Долиной действительно было мало места из-за огромного количества концертных нарядов.

«Если посмотреть на антураж, на обстановку, там на вешалках во всех комнатах концертные наряды, там мало места», — рассказала Свириденко.

Долина опознала мошенника, похожего на актера Тома Холланда

Продажа квартиры Долиной обернулась крупным скандалом — после подписания сделки певица заявила, что действовала под влиянием мошенников. После этого суд признал сделку недействительной, но не обязал Долину вернуть деньги обратно Лурье. Позже Верховный суд пересмотрел это решение.