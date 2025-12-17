Долина просила суд не истребовать справку из ПНД

Певица Лариса Долина просила суд не истребовать справку из психоневрологического диспансера (ПНД). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Полины Лурье.

Как рассказала адвокат Светлана Свириденко, во время рассмотрения дела о квартире Долиной певица попросила суд не проводить проверку в ПНД. Певица объяснила это тем, что не стоит на учете.

«На предварительном судебном заседании я заявила ходатайство об истребовании из диспансера справки, на что адвокат Долиной передала ее просьбу не истребовать, потому что она заявляет, что на учете она не состоит», — рассказала Свириденко.

Полина Лурье назвала причины покупки квартиры у Долиной

Скандал вокруг квартиры Долиной разгорелся после того, как певица продала свою жилплощадь Полине Лурье. После подписания сделки Долина заявила, что действовала под влиянием мошенников. После этого суд признал сделку недействительной, но не обязал Долину вернуть деньги обратно Лурье. Позже это решение было пересмотрено Верховным судом.