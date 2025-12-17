Лурье рассказала о планах на квартиру Долиной

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье рассказала о своих планах на жилье, купленное у знаменитости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шоу «Пусть говорят».

По словам Лурье, она собирается жить этой квартире. При этом она добавила, что планирует сделать в ней ремонт, так как «у них с Долиной разные вкусы».

«Эта квартира покупалась не как инвестиция, а для меня и для моих детей. Я планирую сделать там ремонт, так как у нас с Долиной разные вкусы. Я обращусь к дизайнеру, а еще хочу сделать перепланировку», — заявила она.

Напомним, что продажа квартиры Долиной обернулась крупным скандалом — после подписания сделки певица заявила, что действовала под влиянием мошенников. После этого суд признал сделку недействительной, но не обязал Долину вернуть деньги обратно Лурье.

Ранее Верховный суд признал право собственности на квартиру Долиной за Лурье.