Дибров рассказал о шантаже, связанном со скандальным видео

Известный телеведущий Дмитрий Дибров рассказал журналистам, что авторы скандального ролика потребовали от него денег за то, что не опубликуют видео, пишет Telegram-канал Mash.

Ранее в интернете получил широкое распространение ролик, на котором Дибров выходит из машины в штанах с расстегнутой ширинкой, из которой торчит мужской орган.

Пользователи раскритиковали телеведущего за неприличное поведение. На фоне скандала Дибров уехал на Бали.

Журналисты спросили шоумена, планирует ли он надевать тренировочные штаны после всей этой истории.

Дибров объяснил появление скандального видео и рассказал о шантаже

Телеведущий вопрос проигнорировал, но сообщил, что его шантажировали роликом, вымогали деньги. Он добавил, что не выплатил мошенникам деньги, и не собирается платить впредь.