В Госдуме перенесли круглый стол с участием Долиной

Круглый стол в Госдуме на тему защиты участников сделок на вторичном рынке жилья, на который была приглашена Лариса Долина, перенесен. Об этом сообщил РИА Новости депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев.

По словам парламентария, такое решение связано с необходимостью «режима тишины» после вчерашнего вердикта Верховного суда. Заседание рабочей группы состоится позднее, после актуализации законодательных инициатив. Первое заседание в формате круглого стола было запланировано на 17 декабря.

«Уверены, что всем сторонам необходим «режим тишины» после вчерашнего решения Верховного суда. Мы соберем следующее заседание рабочей группы, как только актуализируем наши законодательные инициативы», — сказал Свищев.

Долину пригласили в Госдуму на круглый стол, посвященный мошенничеству на рынке вторичного жилья. Приглашение артистки уже вызвало споры: депутат Нина Останина попросила не приглашать в парламент звезд, а спикер Думы Вячеслав Володин призвал «искать решение», а не «пиариться». При этом депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев считает участие Долиной полезным, ведь она сможет рассказать, «что случилось на самом деле» и «открыть глаза» на новые факты.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

В августе 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.