Полина Лурье назвала причины покупки квартиры у Долиной

Полина Лурье заявила, что покупала квартиру у Ларисы Долиной для жизни со своей семьей. Причины приобретения недвижимости у известной певицы она «Первого канала».

В эфире передачи «Пусть говорят» предпринимательница заявила, что выбирала эту квартиру, чтобы ее расположение было удобно детям: чтобы им было легко добираться до школы, а рядом был парк для прогулок.

«Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи, планировала там жить. Конечно, у нас разный состав семьи с Ларисой Александровной и разные вкусы. Я сразу выбирала себе квартиру, в которой я буду делать полностью ремонт и перепланировку. Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле», — пояснила она.

Лурье выразила надежду въехать в квартиру в ближайшее время и пообещала позвать на новоселье журналистов.

Долина опознала мошенника, похожего на актера Тома Холланда

Днем ранее Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций. Право собственности сохранили за Полиной Лурье как за добросовестным покупателем жилья. Если певица и ее родные не покинут жилплощадь добровольно, вопрос о принудительном выселении рассмотрит Мосгорсуд.