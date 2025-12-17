Долина опознала мошенника, похожего на актера Тома Холланда

Певица Лариса Долина опознала по фотографии предполагаемого мошенника, который представлялся ей сотрудником Росфинмониторинга. Об этом RT сообщил источник, знакомый с судебными материалами.

По данным издания, в ходе следствия Долина указала на фото человека по фамилии Говоров. Именно он, по словам певицы, под видом некоего Андрея Лукина давал ей инструкции по переводу денег на «безопасные счета». Адвокат певицы подтвердила факт проведения опознания по фото.

«Ларисе Александровне просто предъявляли фотографии, не говоря, кто эти люди по фамилиям... На одном из них Лариса Александровна опознала человека, который общался с ней», — пояснила адвокат Ксения Апарина.

Ранее в сети появилось фото поддельного паспорта «сотрудника Росфинмониторинга», поразительно похожего на актера Тома Холланда. Опрошенные RT эксперты считают, что следователи вряд ли показывали фото голливудской звезды, и мошенник действительно может иметь сходство с актером.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

Антонов отказался приютить Долину

В августе 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.