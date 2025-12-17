Ивлеевой подарили браслет за 4 миллиона рублей

Анастасия Ивлеева показала подписчикам дорогой подарок — браслет Serpenti Viper итальянского бренда Bvlgari. Об этом сообщает «Лента.ру».

© Соцсети

На официальном сайте Bvlgari такой браслет можно приобрести за 49 тысяч долларов — почти четыре миллиона рублей по текущему курсу.

Такой дорогой подарок Ивлеева получила от мужа Филиппа Бегака на годовщину свадьбы. Праздник пара собирается отметить в Мурманске — именно там состоялась их роспись.

«Что поделать? Преподнес — значит, будем носить», — заявила она.

Ранее Ивлеева объяснила, почему не сделала ни одной фотографии с мужем в первую годовщину свадьбы.