Ивлеевой подарили браслет за 4 миллиона рублей
Анастасия Ивлеева показала подписчикам дорогой подарок — браслет Serpenti Viper итальянского бренда Bvlgari. Об этом сообщает «Лента.ру».
На официальном сайте Bvlgari такой браслет можно приобрести за 49 тысяч долларов — почти четыре миллиона рублей по текущему курсу.
Такой дорогой подарок Ивлеева получила от мужа Филиппа Бегака на годовщину свадьбы. Праздник пара собирается отметить в Мурманске — именно там состоялась их роспись.
«Что поделать? Преподнес — значит, будем носить», — заявила она.
Ранее Ивлеева объяснила, почему не сделала ни одной фотографии с мужем в первую годовщину свадьбы.