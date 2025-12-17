Артемий Лебедев высказался об Урганте

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о телеведущем Иване Урганте. В обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте», Лебедев назвал его свободным человеком.

По словам блогера, Урганта в России никто ни в чем не обвинял и телеведущий никак не поражен в правах.

«Он свободный человек, ездит по миру, дает концерты и проводит всякие свадьбы-корпоративы, зарабатывает копеечку», — добавил Лебедев.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о просьбах вернуть в эфир Урганта. Пресс-секретарь главы государства сказал, что ему об этом ничего не известно.

Перед этим американская газета The New York Times (NYT) заявила о просьбах «видных россиян» к президенту России Владимиру путину вернуть Урганта в эфир. В публикации утверждалось, что российский лидер отреагировал на это негативно.