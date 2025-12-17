Дробыш назвал самых высокооплачиваемых российских звезд

Стоимость концертов звезд зависит от их успеваемости, успеха и репертуара — это три основных фактора ценообразования. Об этом сообщил продюсер Виктор Дробыш.

© Вечерняя Москва

По его словам, самым дорогим исполнителем сейчас является Надежда Кадышева. За один выход на сцену певица зарабатывает не менее 50 миллионов рублей.

— Сейчас Кадышева — самый рейтинговый и богатый исполнитель на нашей эстраде. Следом за ней идет Сергей Шнуров. Конечно, в прибыли он значительно отстает, но около 30 миллионов рублей одно его выступление соберет, — поделился Дробыш.

В топ-3 дорогих артистов также попали Филипп Киркоров, зарабатывающий 25 миллионов рублей. Леонид Агутин, Полина Гагарина и Сергей Лазарев просят за свои выступления около 10-15 миллионов рублей, сообщает Общественная Служба Новостей.

Ранее СМИ сообщили, что 40-минутное выступление Кадышевой теперь обходится в 25 миллионов рублей. Музыкант Игорь Николаев тоже поднял цены на выступления перед Новым годом. Теперь услышать хит «Выпьем за любовь» вживую можно за пять миллионов рублей. «Вечерняя Москва» узнала, сколько зарабатывают наши звезды перед Новым годом.