Покупательница квартиры Долиной рассказала, что отмечает победу

Покупательница квартиры российской певицы Ларисы Долиной Полина Лурье заявила в эфире программы «Пусть говорят» заявила, что празднует победу. Об этом сообщает «Первый канал».

«Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады, отмечаем важный для нас день, победу... Конечно, я очень рада и хотела бы сказать спасибо всем, кто меня поддерживал», — сказала она.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

В августе 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.