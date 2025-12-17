Стало известно, что грозит Долиной из-за неснятия с учета в квартире

В договоре купли-продажи указывается срок, за который продавец обязан сняться с регистрационного учета, известная певица Лариса Долина нарушила его, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Верховный суд России 16 декабря рассмотрел жалобу покупательницы квартиры Долиной Полины социолога Полины Лурье и постановил отменить ранее принятые по делу судебные акты, а квартиру оставить последней.

В ходе заседания суда Лурье заявила, что артистка уклонилась от обязанности сняться с регистрационного учёта и не выселилась из жилья после заключения договора купли-продажи. Социолог подчеркнула, что является собственником жилья на основании договора купли-продажи от 20 июня 2024 года.

Согласно условиям договора, продавец обязался сняться с регистрационного учёта и обеспечить снятие всех зарегистрированных в квартире лиц не позднее 21 дня с момента государственной регистрации перехода права собственности, отметили журналисты.

«Условия договора о выписке из квартиры в определенный момент были нарушены, однако Долина утверждала, что это ее единственное жилье. К тому же, в этой квартире у Долиной прописаны дочка и внучка. Здесь главный вопрос, как сейчас соблюсти права, в частности несовершеннолетней внучки. Но с этим, вероятнее всего, проблем нет, есть, куда выписать, поскольку у Долиной есть и другое жилье», — уточнил Соловьев.

После решения суда о выселении артистки у нее будет до 30 дней, чтобы выписаться и сделать регистрацию по новому месту проживания. В противном случае, Долиной грозит штраф.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил, что после решения Верховного суда РФ нижестоящий суд рассмотрит вопрос о месте жительства прописанных в спорной квартире дочери и внучки Долиной.