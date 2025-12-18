Скандальная российская певица похвасталась образом почти за три миллиона рублей

Скандальная российская певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, похвасталась образом почти за три миллиона рублей. На соответствующую публикацию, размещенную в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

© Соцсети

Исполнительница разместила ролик, на котором вышла из люксового автомобиля в обуви итальянского бренда Loro Piana стоимостью около 200 тысяч рублей, черных брюках и белом топе.

© Соцсети

В качестве аксессуаров она выбрала черную сумку Hermes, которая оценивается в 2,4 миллиона рублей и подвеской в виде лошади за 75 тысяч рублей.

В сентябре певицу Mia Boyka обокрали на миллионы рублей в турецком отеле. По словам исполнительницы, она остановилась в Стамбуле на пару дней, чтобы далее отправиться в другую страну.