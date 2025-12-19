Долина заявила о мошенничестве с ее квартирой после требования о выселении

Певица Лариса Долина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве только после того, как получила от новой хозяйки квартиры Полины Лурье сообщения о необходимости передать ей жилье и съехать оттуда. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Согласно переписке в мессенджере между Долиной Л. А. и Лурье П. А., 14 июля 2024 г. Лурье П. А. отправила Долиной Л. А. уведомление, что прием-передачу квартиры планируется произвести 23 июля 2024 г., на что Долина Л. А. ответила, что будет в Москве лишь в конце указанного месяца. 5 и 6 августа 2024 г. Лурье П. А. вновь отправила сообщения Долиной Л. А., которые остались без ответа. 8 августа 2024 г. Лурье П. А. направила Долиной Л. А. требование о передаче квартиры и снятии с регистрационного учета электронным письмом Почтой России и по электронному адресу, указанному Долиной Л. А. в договоре купли-продажи. 3 августа 2024 г. Долина Л. А. обратилась в ОМВД России по району Хамовники г. Москвы с заявлением о совершении в отношении нее преступления", - сказано в деле.

Там отмечается, что после этого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, Долину признали потерпевшей, а на спорную жилплощадь был наложен арест. Началось и судебное разбирательство по поводу того, кому теперь принадлежит квартира.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.