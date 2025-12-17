Адвокат оценил шансы на признание Нагиева иноагентом

Адвокат Александр Бенхин считает, что актеру Дмитрию Нагиеву не грозит внесение в список иноагентов из-за слов о военных фильмах. Об этом юрист рассказал News.ru.

Ранее депутат Курской областной Думы Дмитрий Гулиев попросил признать Нагиева иноагентом из-за его слов на премьере фильма «Ёлки-12». Актер, среди прочего, связал популярность этой картины с обилием военных фильмов.

По словам Бенхина, в законе об иностранных агентах четко указано, что он касается финансирования из-за рубежа. Высказывание Нагиева юрист назвал «слишком общим» и отметил, что актер не критиковал СВО.

Нагиев откровенно рассказал о своих финансовых мотивах