Адвокат оценил шансы на признание Нагиева иноагентом
Адвокат Александр Бенхин считает, что актеру Дмитрию Нагиеву не грозит внесение в список иноагентов из-за слов о военных фильмах. Об этом юрист рассказал News.ru.
Ранее депутат Курской областной Думы Дмитрий Гулиев попросил признать Нагиева иноагентом из-за его слов на премьере фильма «Ёлки-12». Актер, среди прочего, связал популярность этой картины с обилием военных фильмов.
По словам Бенхина, в законе об иностранных агентах четко указано, что он касается финансирования из-за рубежа. Высказывание Нагиева юрист назвал «слишком общим» и отметил, что актер не критиковал СВО.
Нагиев откровенно рассказал о своих финансовых мотивах
«Он в целом говорит о фильмах про войну. Мало ли, может, он имел в виду татаро-монгольское нашествие. Может, и про войну 1812 года он говорил», - заключил Бенхин.