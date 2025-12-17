«Может только плакать»: адвокат Яниса Тиммы резко высказалась о Седоковой

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова резко высказалась о его бывшей жене Анне Седоковой в годовщину смерти спортсмена. Об этом сообщает Super.ru.

Юрист отметила, что на свой день рождения, который артистка отмечает 16 декабря, Анна уехала в Майами. По мнению адвоката, таким образом знаменитость «бежала от хейта».

«Потом, наверное, опять выложит рилс о том, как я ее обижаю. Я предлагала ей подать на меня в суд за клевету, но она может только плакать в рилсах», — заявила Гаврилова.

Адвокат добавила, что постоянно общается с родителями Яниса. Кроме того, она упомянула о единственном сыне спортсмена Кристиане — по словам юриста, мальчик постоянно вспоминает папу и плачет.

«Они с сыном общались, ездили за границу. Он занимается футболом профессионально, баскетболом, шахматами. Очень умный мальчик, лучезарный ребенок на самом деле, очень симпатичный», — добавила Гаврилова

Напомним, что в середине октября 2024 года певица Анна Седокова обратилась в суд с иском о расторжении брака с Янисом Тиммой. В конце года судебный участок мирового судьи удовлетворил иск. 17 декабря 32-летний Тимма был найден мертвым в Москве. Источники СМИ в правоохранительных органах заявили, что он совершил самоубийство.