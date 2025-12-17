Романтические жесты и путь к разводу: история любви Седоковой и Тиммы

Сперва экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова могла похвастаться успешным третьим браком и даже слухи о том, что баскетболист Янис Тимма ушел от жены ради артистки, не омрачали счастливый период. Однако эйфория сменилась эмоциональными качелями, а после и трагедией. Starhit вспомнил историю отношений Седоковой и Тиммы в годовщину смерти спортсмена.

Багаж прошлого

К моменту знакомства с Тиммой за плечами Седоковой были два развода. В 2006 году артистка разошлась с футболистом Валентином Белькевичем — причиной стала измена мужа с бывшей девушкой. Брак продлился два года. Несмотря на тяжелое расставание, когда в 2014 году футболист умер от тромбоэмболии, Анна сильно горевала.

Второй брак артистки с бизнесменом Максимом Чернявским тоже продлился два года — с 2011 по 2013 год. Отдельной темой для переживаний Седоковой стала разлука с дочерью Моникой, которую предприниматель воспитывал в США. Позднее звезда закрутила роман с танцором из своего коллектива Сергеем Гуманом, а после разрыва родила сына Гектора от Артема Комарова, но так и не вышла за него замуж.

В 2019 году артистку засняли на отдыхе с татуированным парнем. Уже в октябре она сама опубликовала снимок с Тиммой, признавшись, что безумно влюблена. Однако у подписчиков сразу возникли вопросы: баскетболист был младше на 10 лет, а также развелся лишь в ноябре.

Спортсмен уверял, что встретил Седокову уже после разъезда с женой Саной, а развод был лишь юридическим шагом. Экс-супруга парировала, что узнала о разрыве полугодичной давности от самого Яниса.

«Знаю только то, что полгода назад он стал мне изменять. Заботиться для него — означает блокировать кредитные карточки матери своего сына, оставлять без денег, говорить, что нужно выметаться из квартиры с сыном и жить на улице», — возмущалась женщина.

Певица тогда обвинения опровергала, заявляя, что все близкие люди баскетболиста знали о его разрыве с супругой. Когда критики успокоились, пара поведала историю знакомства. Все случилось после открытия бара Седоковой на Саввинской набережной в Москве — в подарок игрок подмосковных «Химок» получил свитшот, в котором не забыл сняться для микроблога под трек Ани «Шантарам».

Этот жест подкупил певицу, а когда баскетболист написал ей в соцсетях — она ответила. Сперва артистка общалась сухо, однако сама не заметила, как стала откровенничать.

«Он пригласил меня в кино. Я сказала, что не пойду. Он до последнего не знал, приду я или нет. И я не знала. Но я пришла. После первого фильма он предложил еще посмотреть кино. Мы остались еще на один сеанс и в процессе стали как-то поближе. И после этого дня мы уже никогда не расставались», — заявляла Анна.

Эмоциональные качели

Тимма признавался, что Седокова является для него женщиной мечты. Певица рассуждала о том, что впервые за долгое время доверилась мужчине. Летом 2020 года баскетболист арендовал яхту, на которой сделал артистке предложение.

«Это было и большое счастье, и катастрофа одновременно. Для меня все стало полной неожиданностью. Я даже не подозревала. Согласилась, конечно. Ревела, смеялась. Удивительные были эмоции», — рассказывала Анна.

Однако после начались качели. Рассказы про ненасытность мужа в постели Анна чередовала с признаниями о бурных ссорах. Уже в ноябре 2021 года она заявила, что в ее жизни наступил тяжелый период — подписчики заподозрили, что супруги вновь разругались, но в соцсетях царила картина семейной идиллии.

Поклонники считали, что на отношения пары негативно повлияли проблемы Яниса в карьере. Тимма покинул «Химки» и около года искал новую команду — в это время спортсмену приходилось жить за счет жены. Артистка же уверяла, что не видит в этом проблемы. В 2022 году баскетболист заключил контракт с «Лейкленд Мэджик», поэтому супругам пришлось жить на два континента. Анна тогда не скрывала, что у семьи есть и иные проблемы.

«У нас произошли две большие потери: ушла из жизни моя бабуля, которая воспитывала меня и очень сильно любила, и погибла наша собака Мамба, которая была для нас как ребенок… Мы полгода собирали себя по крупицам, было очень сложно. Мы проходили через многие испытания как пара и проходим их до сих пор…», — говорила тогда Седокова.

В начале 2023 года певица жаловалась на нехватку энергии и психологические проблемы, а в июне того же года супруги разругались так, что отписались друг от друга в соцсетях. Помирились влюбленные быстро, из-за чего поклонники решили, что услышат подобных историй еще много.

Путь к разводу

Карьера Яниса продолжала рушиться. В августе 2023 года его исключили из сборной Латвии. В декабре Седокова жаловалась, что у нее не осталось ни одной подруги, поскольку Тимма занял все ее пространство в жизни.

«Я дважды отказалась от участия в шоу "Звезды в Африке". Не могла улететь, потому что должна была поддерживать мужа. Я думаю, что мы друг друга чуть-чуть съели», — говорила знаменитость.

После этого Анна заявила, что строит карьеру, пока Янис отвозит детей в школу, однако даже долгая разлука не разлучила их. В июне 2024 года она поведала, что кризис позади, а в августе снова заявила о примирении. Однако внезапно Тимма обвинил супругу в погоне за материальными благами.

«Не верю ни одному твоему слову. Все, что мы строили, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует. Я бы очень хотел многое сказать. Тот человек знает, что я хочу сказать. И пусть я буду трус, что сдался», — заявлял спортсмен.

Что именно тогда произошло — общественность так и не узнала. В сентябре 2024 года Седокова вовсю намекала на развод, рассуждая о том, как женщины хорошеют после расставания. Певица меняла имидж и публиковала сексуальные фото, а спортсмен пугал подписчиков, снимая, как страдает по Анне под ее старые клипы.

Трагический конец

9 декабря 2024 года брак супругов расторгли. Янис еще надеялся на воссоединение, однако певица устала от отношений. При этом спортсмен продолжал общаться с сыном артистки и 16 декабря поздравил Седокову в соцсетях с 42-летием.

В день рождения бывшей жены баскетболист сильно напился — в номере хостела, где Янис остановился, нашли бутылку из-под алкоголя. В ночь на 17 декабря Яниса нашли мертвым — причиной смерти стал суицид. Седокова прокомментировала случившееся и закрыла страницу от комментаторов.

«Очень прошу, пожалуйста, у меня ребенок маленький… Он ничего не должен знать. Вы не представляете просто, в каком аду я жила в последние годы. Я просто должна уберечь ребенка от этой информации. Если можете, пожалуйста, я очень прошу…», — говорила певица.

Родные Яниса не поверили в искренность слов Седоковой. Сейчас семья продолжает бороться за наследство баскетболиста: адвокат утверждает, что брачный договор с артисткой не имел юридической силы.