Что известно о жизни возлюбленной «Физрука»

Анастасия Панина стала широко известна после выхода сериала «Физрук», где исполнила роль учительницы литературы Татьяны Чернышевой — одной из ключевых героинь проекта. Она сыграла возлюбленную персонажа Дмитрия Нагиева. О том, как сложилась жизнь артистки и где она сейчас, читайте в материале «‎Рамблера».

Ранние годы и путь в профессию

Анастасия Панина родилась 15 января 1983 года в Северо-Задонске Тульской области. До того, как начать актерскую карьеры, профессионально занималась художественной гимнастикой, выступала в юниорской сборной и даже получила звание кандидата в мастера спорта. В юности Панина не планировала связывать жизнь с театром или кино, однако в начале 2000-х прошла кастинг в телевизионный проект «Бедная Настя», что стало отправной точкой ее актерской карьеры.

Позже она окончила Школу-студию МХАТ с красным дипломом (курс Романа Козака и Дмитрия Брусникина) и начала активно работать, появляясь то на сцене, то на телеэкранах. Уже на раннем этапе Панина зарекомендовала себя как актриса драматического плана, что во многом определило и ее дальнейший экранный образ.

Личная жизнь

Анастасия Панина и Владимир Жеребцов познакомились в 2003 году благодаря работе в Театре имени Александра Пушкина. На тот момент оба уже служили в этом театре, но близкого общения между ними сразу не возникло. Симпатия появилась позже, после случайной встречи на Тверской улице. Панина спешила в театр, и между ними завязался долгий разговор, который стал отправной точкой для отношений — вскоре у них закрутился служебный роман. По воспоминаниям актрисы, Владимир ухаживал внимательно и деликатно: сначала она получала анонимные букеты, а затем цветы стали приходить уже с записками.

Новый виток отношений начался во время их совместной работы в спектакле «Пули над Бродвеем», где Жеребцов и Панина сыграли влюбленных. Сюжет постановки — история пары, решающей связать свои судьбы, — неожиданно оказался созвучен их личной жизни. Реплика персонажа Жеребцова о будущем браке и детях позже часто вспоминалась ими как символичная.

Однако Анастасия не сразу решилась на серьезные отношения. Ее смущала популярность Владимира и внимание поклонниц, которое он привлекал. Из-за этого Панина на время порвала отношения. Но спустя год они воссоединились благодаря совместной работе в спектакле «Письмо счастья». После этого Анастасия и Владимир приняли решение пожениться. Свадьба прошла скромно, в кругу близких людей.

В 2009 году Анастасия узнала о беременности. На тот момент обоим было уже 27 лет, так что супруги были готовы к родительству. Одним из первых признаков для нее стало внезапное желание есть продукты, к которым раньше она была равнодушна, в том числе бутерброды с красной икрой. В 2010 году у пары родилась дочь Александра. Владимир присутствовал на родах, хотя признавался, что этот опыт дался ему непросто. Рождение дочери актриса неоднократно называла главным событием в своей жизни.

Анастасия Панина и Владимир Жеребцов не скрывают, что в семье случаются бурные споры, однако конфликты не затягиваются надолго. Супруги стараются по возможности ездить вместе на съемки и гастроли, так как тяжело переносят разлуку. Если же Панина уезжает одна, Жеребцов часто проводит это время у родителей, которые живут неподалеку.

Совместная работа

Первым совместным экранным проектом пары стал сериал «Доктор Тырса». Позже они снова встретились на съемочной площадке сериала «Физрук». Вокруг этого проекта ходили слухи, что Панина якобы предложила режиссерам утвердить мужа на роль партнера ее героини. Сама актриса утверждала, что Владимир проходил кастинг на общих основаниях.

К моменту начала работы над «Физруком» Анастасия Панина была не новичком в индустрии. За ее плечами уже были роли в сериалах и кино, а также театральный опыт. Образ Татьяны Александровны изначально задумывался как самостоятельная фигура внутри сюжета: строгая, принципиальная, эмоционально закрытая женщина, вынужденная постоянно балансировать между профессиональной этикой и личными чувствами. Панина оказалась точным попаданием в этот типаж. Именно ее сдержанная манера игры и отсутствие нарочитой комедийности сделали линию героини убедительной и контрастной по отношению к персонажу Дмитрия Нагиева.

Супругов и дальше продолжали приглашать в совместные телевизионные проекты. Так, они вместе появились в сериалах «Ложь во спасение», «Горная болезнь», «Суррогатная мать», «Объявлен мертвым». По их словам, сохранять баланс между профессией и семейной жизнью им помогает дисциплина.

Как живет сегодня?

Последние годы Панина получает исключительно главные роли. Чаще всего актриса появляется в проектах, ориентированных на психологическую драму. Параллельно Анастасия продолжает работать в театре, участвуя в репертуарных и антрепризных постановках. Все свободное время она посвящает семье — они с мужем и дочерью стараются как можно больше времени проводить вместе и часто путешествуют.

Однако подробности семейной жизни Панина предпочитает не выносить в публичное пространство. Анастасия неоднократно говорила, что считает личную жизнь непубличной сферой. Она не любит комментировать слухи и старается говорить в интервью о работе, а не о семье.

