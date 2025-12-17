Киркоров украсил дом к Новому году на миллионы рублей

Певец Филипп Киркоров потратил на декор дома к Новому году до 5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что декор дома поп-короля уже оценила продюсер Яна Рудковская. Сам Киркоров признался, что в этом году решил оформить ель «по классике», в красных и зеленых цветах.

По словам дизайнера Светланы Власовой, само дерево такой высоты может стоить от 150 до 200 тысяч рублей. Кроме того, потратиться придется на основание и доставку — в результате на ель могло уйти 300-350 тысяч рублей.

«Плюс так же лапник по перилам, за 1 метр около 5 тысяч, а у него их 30. Это 150 тысяч, а еще украшения и монтаж. Это уже пол миллиона. Весь декор у Киркорова и под 5 миллионов может быть, вопрос коллекционности игрушек», — добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что российская певица Ханна потратила на новогодний декор дома более 3 млн рублей. Она установила большую ель в доме, оформила дерево на улице и украсила входную группу.