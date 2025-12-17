«Каждый может оказаться в беде»: Иосиф Пригожин пообещал помочь Ларисе Долиной

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что готов протянуть руку помощи проигравшей дело в Верховном суде певице Ларисе Долиной, если та попросит его об этом. Он подчеркнул, что люди продолжат осуждать артистку и обсуждать эту историю до тех пор, пока не появится новое громкое дело.

© Вечерняя Москва

— Каждый человек может оказаться в беде. Но я считаю, что не надо было доводить до суда. Не знаю, как сложится ее дальнейшая карьера. В данном случае победило правосудие, — передает слова Пригожина издание «Абзац».

Верховный суд встал на сторону Полины Лурье и постановил отменить все решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры Долиной. Судебное заседание прошло 16 декабря. Покупательница квартиры прибыла в инстанцию вместе со своим юристом. Долина на заседание не явилась, но в суде присутствовал ее адвокат.

Светлана Свириденко, адвокат Лурье, после решения Верховного суда не смогла сдержать эмоций и расплакалась от радости. Она поблагодарила журналистов и общественность за поддержку, сказав, что все «держали за них кулачки». Как решение суда повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».