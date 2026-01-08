Дети Кобзона: как сложилась судьба наследников певца

Несмотря на масштаб фигуры отца, его наследники не построили карьеру в шоу-бизнесе. О том, как живут и чем занимаются дети легендарного артиста, читайте в материале «‎Рамблера».

У Иосифа Давыдовича Кобзона было двое детей — сын Андрей и дочь Наталья. Они родились в браке с Нинель (Нелли) Дризиной, третьей супругой певца. Этот брак стал для Кобзона главным и самым продолжительным: именно в нем он прожил большую часть жизни и неоднократно подчеркивал, что семья была для него опорой вне сцены и гастролей.

По воспоминаниям близких и из интервью самого артиста, Иосиф Давыдович был требовательным отцом. Он не поощрял инфантильность и считал, что дети известного человека должны быть самостоятельными вдвойне. При этом он не навязывал собственный жизненный путь и не настаивал на продолжении эстрадной династии.

Фамилию Кобзон он рассматривал не как привилегию, а как обязательство: он учил детей быть дисциплинированным и нести ответсвенность за свои решения. Этот подход во многом определил непубличный образ жизни его детей.

Сын — Андрей Кобзон

Андрей Кобзон родился в 1974 году. С детства он занимался музыкой, обучался в музыкальной школе, а затем уехал в США, чтобы получить профильное образование. В молодости сын Кобзона играл в составе нескольких музыкальных коллективов, однако со временем принял решение отказаться от сцены. Этот выбор пришелся на начало 1990-х годов — период, когда многие представители творческой среды пробовали себя в новых сферах. Так, Андрей Кобзон переключился на предпринимательскую деятельность и начал выстраивать карьеру в бизнесе.

Сын Иосифа Давидовича был одним из создателей клуба «Джусто», а затем сосредоточился на ресторанных проектах. В разные годы он участвовал в запуске и развитии заведений на Новом Арбате, в том числе ресторанов «Жигули», «Газгольдер», а также проекта парижско-московского ресторана «Максим». При этом он принципиально не использовал фамилию отца как инструмент продвижения и избегал публичных комментариев о своей работе. В интервью Иосиф Кобзон неоднократно подчеркивал, что сын предпочитает самостоятельный путь и не обращается за помощью к отцу в профессиональных вопросах. В последние годы, помимо ресторанного бизнеса, Андрей Иосифович активно занимается недвижимостью и риелторской деятельностью.

Андрей Кобзон был женат дважды. Его первой супругой стала модель и дизайнер Екатерина Полянская. В этом браке родились две дочери. Полина появилась на свет в 1999, а Анита — в 2001. Известно, что Полина училась в МГУ. Иосиф Кобзон тепло относился к внучкам, регулярно проводил с ними время и делал подарки.

Брак Андрея и Екатерины распался примерно через десять лет. Развод прошел спокойно, без публичных скандалов. Екатерина позже вышла замуж повторно, и у девочек появился отчим, однако они продолжали поддерживать близкие отношения с отцом.

Второй избранницей сына эстрадного певца стала Анастасия Цой — девушка корейского происхождения, занимавшаяся йогой, модельной и актерской деятельностью. В 2008 году у них родился сын Михаил. Несмотря на на это, пара официально брак не регистрировала и рассталась в 2011 году. После разрыва Андрей все также продолжил принимать участие в жизни сына.

Дочь — Наталья Кобзон

Наталья Кобзон родилась в 1976 году. В отличие от брата, ее путь изначально был связан не с творческой средой, а с академическим образованием. Она окончила МГИМО — один из самых престижных вузов страны. В семье ожидали, что Наталья построит карьеру в международной или управленческой сфере: по воспоминаниям Нелли Кобзон, дочь отличалась дисциплиной, целеустремленностью и сильным характером.

Однако на последнем курсе института Наталья вышла замуж и вскоре стала матерью. Этот период совпал с окончанием учебы: она защитила диплом с отличием уже во время беременности. После этого ее жизненные приоритеты сместились в сторону семьи. Несмотря на полученное образование и профессиональные возможности, Наталья сознательно отказалась от построения карьеры.

Супругом дочери Иосифа Кобзона стал юрист, бизнесмен и миллионер Юрий Раппопорт. Он предложил ей выйти замуж через неделю после знакомства. Мужчина хоть и имеет русские корни, но всю жизнь прожил в Австралии, куда вскоре после свадьбы и увез новоиспеченную супругу.

В дальнейшем они обосновались в Лондоне. В семье родились дети: три дочери и сын — Ален-Джозеф, Орнелла-Мария, Идель и Мишель, и Наталья сосредоточилась на роли матери. Иосиф Кобзон в интервью подчеркивал, что поддерживает выбор дочери и считает материнство и семейную стабильность не менее значимыми, чем профессиональные достижения.

Наталья крайне редко появляется на публике, не дает интервью и не участвует в светских мероприятиях. Даже в годы активной гастрольной деятельности отца она предпочитала оставаться в тени. Известно, что семья поддерживает тесную связь, несмотря на расстояние, а Иосиф Давыдович старался регулярно общаться с внуками.

