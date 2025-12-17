«Мне стыдно»: Пьеха рассказал о воспитании сына

Певец Стас Пьеха заявил, что активно участвует финансово в жизни сына, но не уверен, что обрадуется, если 11-летний Петр решит жить с ним. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Ваша Наташа».

По словам артиста, они с матерью его сына в разводе и не живут вместе, и он не знает всех тонкостей совместного проживания с ребенком, а выступает больше как «кризисный менеджер».

«Мы живем — я в Москве, он в Пушкине под Питером. Все, что я могу — это слушать, я и делаю, стараюсь интересоваться. Это, наверное, тот максимум, который я сегодня могу делать: участвовать финансово полноценно, быть кризисным папой, быть человеком, который периодически появляется и очень тепло интересуется его жизнью. Мне стыдно об этом говорить, в моей семейной системе отец вообще не нужен. Я не знаю, зачем он нужен», — рассказал Стас Пьеха.

Отвечая на вопрос о том, обрадовался ли бы он, если бы сын решил, что хочет жить с отцом, Пьеха отметил, что не уверен в этом.

От передозировки до прозрения. Стас Пьеха – человек, который смог измениться?

«Я давно живу один. Я представить не могу, что я кого-то впущу во все свое. Но при этом я понимаю, что надо впустить, потому что зрелость впереди, а потом старость, я бы не хотел один жить в старости совсем один», — признался артист.

Напомним, что сын Наталии Горчаковой и Стаса Пьехи родился в 2014 году. Супруги развелись спустя год после рождения Петра. По словам певца, воспитанием ребенка занимается Наталия, а он материально обеспечивает сына. При этом артист признавался, что хотел бы чаще видеть ребенка, однако Горчакова отказывается переезжать в Москву из Санкт-Петербурга.