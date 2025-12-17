Наследники Пугачевой оказались на грани «финансового коллапса»

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков заложил квартиру в Москве, которую ему подарила бабушка на свадьбу — из-за невыплат по кредиту на объект наложили обременение. Как сообщает «КП», наследники артистки находятся на грани «финансового коллапса».

«Проедает» подарок

Пресняков-младший уехал в США почти сразу после начала спецоперации. В Нью-Йорке у него есть квартира — по слухам, ее подарила Пугачева. Однако по большей части жилье простаивает, поскольку Никита живет в Лос-Анджелесе, где выступает со своей рок-группой в клубах.

В этом году 34-летний музыкант развелся со своей женой Аленой Красновой. После разрыва девушка вернулась к родителям в Москву, а Пресняков-младший остался в Америке. Его отец Владимир Пресняков недавно заявлял журналистам, что сын думает о возвращении домой, однако Никита опроверг эти слова, заявив, что на Родину пока не торопится. По словам артиста, в России его все воспринимают только как внука Пугачевой, а в США он самостоятельная творческая личность.

Однако за границей у наследника звездной семьи все не так радужно, как он говорит. Знакомые семьи рассказали, что в США Пресняков-младший «проедает» подарок Пугачевой — квартиру в Москве. Этот объект артистке в 2010 году подарил Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) на день рождения. Цена такого жилья может составлять около 200 млн рублей. Долгие годы оно простаивало, пока в 2017 году Пугачева не переоформила квартиру на Никиту — она стала подарком на его свадьбу с Красновой.

«Свадьбу Никиты тоже по большей части оплатила бабушка, что сильно его нервировало. Никита переживал, что он все время находится в тени своей семьи и сам, как молодой музыкант, без помощи бабушки и мамы не может зарабатывать такие большие деньги, как они. Хотя, понятное дело, все артисты начинают с малого. Просто Никите не хватило терпения, чтобы пережить трудности», — рассказали знакомые семьи.

По всей видимости, после свадьбы у Преснякова-младшего случился «финансовый коллапс». Недавно стало известно, что через год после торжества, в 2018 году, он взял кредит под залог квартиры. Предполагалось, что на эти деньги музыкант купил другое жилье, однако друзья внука Пугачевой заверили, что это не так.

Сейчас из-за невыплат по кредиту на квартиру наложено обременение. Никита не сможет продать или совершит какую-либо еще сделку с элитной недвижимостью.

«Запросы немалые»

Бывший директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник отмечает, что финансовые проблемы у Преснякова-младшего могли образоваться из-за Красновой. Девушка жила в состоятельной семье и «запросы там немалые». Никита же устал каждый раз просить деньги у бабушки и мамы, а его отец сам содержит двоих маленьких детей.

«Когда Никита решил уехать за границу, финансовый вопрос встал с новой силой. Так что кредитные деньги, вырученные от залога квартиры на Лубянке, Никита тратил в Америке на свою молодую жену и красивую жизнь», — рассказал Дзюник.

Когда и эти деньги закончились, то Пресняков-младший решил продать дачу бабушки на Истре. Издание отмечает, что она подешевела еще на 13 млн рублей — если летом ее продавали за 130 млн рублей, то сейчас в объявлении по продаже недвижимости заявлена цена уже в 117 млн рублей.

Лолита отреагировала на резонансное интервью Аллы Пугачевой

Пугачева тем временем не может помочь внуку — она остается без работы и потратила около 39 млн рублей на дом в Болгарии. Мама Никиты, певица Кристина Орбакайте, тоже сидит без работы. По словам Дзюника, она невольно пострадала из-за высказываний Галкина* — толком концертов у нее нет.

«Поэтому Никита погряз в долгах. Я не знаю, почему он говорит журналистам, что не собирается возвращаться в Россию. Видимо, отнекивается из-за страха потерять квартиру в Нью-Йорке, опасается санкций. Как я слышал, у Никиты есть хорошие предложения по работе в Москве и в скором времени он вернется домой», — сказал Дзюник.

По мнению продюсера, в России артисту будет легче расплатиться с долгами. По крайней мере, тут он может самостоятельно зарабатывать и жить, хоть и скромно, но не на содержании бабушки.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.