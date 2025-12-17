Суд отказал Тимуру Родригезу в удовлетворении иска к бывшей жене

Столичный суд отказал Тимуру Родригезу (настоящее имя — Тимур Керимов) в удовлетворении иска к бывшей жене Анне Девочкиной об изменении условий соглашения об уплате алиментов, места жительства детей, порядка общения и их воспитания. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

© Соцсети

Уточняется, что решение об отказе принял Пресненский районный суд Москвы.

Напомним, о расставании с Анной Девочкиной Тимур Родригез объявил в 2023 году, а спустя некоторое время певец рассекретил роман с новой возлюбленной — актрисой Катей Кабак. На тот момент она, как сама признавалась позднее, была замужем — именно чувства к Тимуру стали причиной развода с супругом.