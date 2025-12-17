Друзья Ларисы Долиной возмутились решением Верховного суда в пользу Полины Лурье. Об этом сообщает Telegram-канал Свита Короля.

В конце 2025 года Верховный суд принял решение, согласно которому право собственности на квартиру, проданную в результате аферы, осталось у Полины Лурье. Долиной дали 30 дней на выселение из недвижимости в Хамовниках.

Друзья певицы возмутились исходом заседания. Они верили, что судья найдет решение, «чтобы никого не обидеть». Приятели Долиной напомнили, как на протяжении многих лет она радовала публику, а теперь, по их мнению, артистку лишили дома, забыв про заслуги.

«Ты служишь этому народу, государству всю жизнь, а потом тебя просто выбрасывают, чтобы угодить пролетариату? Пожилую женщину будут силой выбрасывать из ее дома? Вышвыривать ее костюмы, в которых она радовала эту толпу, жаждущую ее крови и позора, еще вчера? Это слишком», — заявили друзья знаменитости.

Напомним, Долина продала квартиру в центре Москвы, поддавшись влиянию мошенников. Покупательницей недвижимости стала Лурье, которая отдала за нее 112 миллионов. Певица и ее адвокаты пытались признать сделку недействительной. Они считали, что Полина должна была отказаться от покупки и заметить факты аферы.