Помощница Винокура ответила на слухи о завершении его карьеры

Появившаяся в СМИ информация о том, что телеведущий Владимир Винокур завершил профессиональную карьеру из-за последствий разрыва сухожилия, не соответствует действительности. Сейчас артист находится на гастролях. Об этом в среду, 17 декабря, сообщила помощница юмориста Александра Кудина.

— У Владимира Натановича все в порядке. Сейчас он находится на гастролях. Все замечательно, — передает слова представительницы Винокура ТАСС.

Еще 20 октября в СМИ появилась информация о том, что народный артист РСФСР Михаил Боярский на творческой встрече в Театре имени Ленсовета объявил о завершении театральной карьеры. Жена актера Михаила Боярского позже заявила, что Боярский продолжает играть в театре и сниматься в кино.

Кроме того, в мае Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета объявил, что до конца сезона приостановил показы спектакля «В этом милом старом доме» с участием Боярского из-за его самочувствия. Однако в июне пресс-служба театра сообщила, что актер готовится к возвращению на сцену.