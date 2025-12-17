Надежду Кадышеву довели до слез на съемках

Певица Надежда Кадышева приняла участие в съемках программы «Новогодняя ночь на Первом канале». Как рассказал «СтарХит», певицу до слез растрогали зрители в студии.

По данным «СтарХита», в новогоднем номере Кадышевой также приняли участие ее супруг, основатель ансамбля «Золотое кольцо» Александр Костюк и их сын Григорий. Издание утверждает, что номер записывался «в атмосфере строжайшей секретности»: журналистов попросили покинуть зал, снимать выступление на мобильные телефоны было запрещено.

Кадышева исполнила песню «Широка река». «СтарХит» отмечает, что участники массовки отказывались отпускать певицу со сцены - аплодисменты не прекращались несколько минут. Источник издания на площадке рассказал, что на бис на таких съемках выступать не принято, поэтому Кадышева поблагодарила массовку за теплый прием и «призналась всем в любви».

«В какой-то момент она не смогла совладать с эмоциями и даже прослезилась, ей была приятна такая реакция и отдача», - подчеркнул собеседник портала.

В последний год Кадышева вместе со своей группой «Золотое кольцо» пережила вторую волну популярности. В апреле «Комсомольская правда» назвала Кадышеву самой высокооплачиваемой российской знаменитостью.

Также Кадышеву начали называть «кумиром зумеров». Ее песня «Плывет веночек» стала вирусной в соцсетях и попала в тренды музыкальных стримингов.