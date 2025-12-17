Киркоров пообещал приютить Долину

Певец Филипп Киркоров пообещал приютить народную артистку России Ларису Долину в своем доме, если это будет необходимо. Его слова передает «Абзац».

Исполнитель заявил, что двери его дома всегда открыты для друзей, а Долина является его другом и учителем на протяжении почти 40 лет.

«Я не думаю, что она в таком положении, что ей негде жить. Но если что — мои двери открыты», — отметил Киркоров.

Верховный суд РФ принял решение по делу Долиной 16 декабря. Согласно ему, собственницей жилья остается Лурье. Сама знаменитость на заседание суда не явилась, ее интересы представляла адвокат.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Позднее она вернула недвижимость через суд, при этом оставив Лурье без жилья и денег. История с квартирой Долиной вызвала общественное возмущение: многие россияне встали на сторону покупательницы и раскритиковали артистку.