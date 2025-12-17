77-летний Владимир Винокур завершил карьеру ведущего, полностью отказавшись от частных и новогодних мероприятий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, после прошлогоднего разрыва пяточного сухожилия артисту сложно долго стоять, а ходьба даётся с трудом. Травма дала осложнения: Винокур передвигается с тростью, заметно хромает и не выдерживает многочасовые выступления.

У Владимира Натановича, как пишет Mash, нет ни одного новогоднего корпоратива. Он отказывается от выхода на сцену даже за двойной гонорар. Окончательно заканчивать с концертной деятельностью Винокур не хочет. Он не против участия в постановках с короткими монологами и пародиями, но не более 40 минут. Правда, таких предложений становится всё меньше.

Уточняется, что это не первая проблема с ногами у артиста. В 1992 году он пережил аварию, в которой получил вывих таза и два перелома на левой ноге.

Сам Владимир Винокур информацию о завершении карьеры пока никак не прокомментировал.