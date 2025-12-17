Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной задел певицу Славу. Исполнительница хита "Одиночество" не может продать свою недвижимость, потому что покупатели боятся связываться с артистами, ссылаясь на "дело Долиной".

У Славы сорвалась очередная сделка по продаже квартиры, потому что покупатель решил дождаться решения Верховного суда по вопросу продажи квартиры Ларисы Александровны.

"Я собрала огромное количество всевозможных бумажек. И думала — ура, завтра все свершится, будет помощь людям, помощь своей семье… И вот мне звонят, говорят, что сделки не будет, потому что ждут решения Верховного суда", — жаловалась певица.

Артистка даже заявила, что подумывает сама подать в суд на коллегу.

"Потому что люди просто боятся покупать квартиры у популярных людей, потом что думают, что мы их обманем", — пояснила Слава.

И вот сегодня в квартирном деле Ларисы Долиной, наконец, поставлена точка. Верховный суд постановил отменить все решения нижестоящих судов, сохранив право собственности на злополучную квартиру за Полиной Лурье, а Ларисе Долиной отказал в обжаловании законности сделки. Кроме того, суд направил на рассмотрение дело о принудительном выселении певицы из уже бывшей квартиры.

В России порассуждали о «крыше» Ларисы Долиной

Слава, конечно же, не могла остаться равнодушной к этому событию. Случившееся она назвала торжеством справедливости и даже захотела отметить победу Полины Лурье (правда, потом передумала).

"Я сейчас заплачу от счастья. Даже не верится. Счастье, счастье, счастье. Справедливость! Хочется петь и танцевать. Только я пить бросила... И только попробуйте не купить у меня квартиру! У самой честной, порядочной певицы на свете", - эмоционально воскликнула Слава.

Межу тем в окружении Ларисы Александровны считают, что своими публичными рассказами о продаже квартиры Слава пытается просто пропиарить свое имя. Дескать, певица хайпит на скандале с Долиной.

Приятель Долиной заявил, что Славе лучше заняться собой, а не травлей старшей коллеги. Тем более что выпады артистки в адрес Ларисы Александровны выглядят неискренне.