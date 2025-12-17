В России порассуждали о «крыше» Ларисы Долиной

Общественник и блогер Сергей Колясников задался вопросом о последствиях для «крыши» артистки Ларисы Долиной, которая «под воздействием мошенников» полтора месяца занималась продажей квартиры, а после получения денег через суд пыталась вернуть жилье. Об этом Колясников порассуждал в Telegram.

По мнению блогера, ситуация с квартирой Долиной напоминает ему «диверсию», за которую должны ответить те, кто покровительствовал певице.

«Очень интересны последствия для "крыши", которая организовала такую череду судебных решений в пользу Долиной. Пока дело добиралось до Верховного суда, трясло всю страну (...) за это надо бы ответить», — написал в блоге он.

Прокуратура заявила о нарушении в деле Долиной

Верховный суд России во вторник, 16 декабря, рассмотрел жалобу Полины Лурье на решение суда, постановившего вернуть квартиру в центре столицы Долиной, которую она продала за 112 миллионов рублей. ВС РФ отменил решения других судов по делу о недвижимости певицы. Итог заседания в России встретили аплодисментами.