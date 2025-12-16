Ханна ответила на резкую критику фанатов

Певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) жестко ответила фанатам, позволившим себе резкие комментарии под ее публикацией в соцсетях о покупке модной сумки за 3,7 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Накануне Ханна поделилась кадрами, сделанными во время поездки с мужем Пашу в Барселону. В частности, показала сумку из денима и кожи Hermes Birkin. Стоимость похожего изделия на сайте Farfetch составляет $47,087 (около 3,7 млн рублей).

«Я просто в шоке. Это смешно, если честно. Большинство пишут: «Как можно радоваться сумке, что за бред?». Ребят, ну у кого что болит. Если вас это так жестко триггерит, значит у вас есть проблемы. Если вы не умеете радоваться таким простым вещам — это ваши проблемы», — отметила Ханна.

Исполнительница заметила также, что невнимание поклонников к тем добрым делам, что она делает — также их проблема. Вместе с тем, добавила она, коллекция сумок — это уже ее проблема.

Журналисты напомнили, что Иванова нередко подвергается критике за склонность к хвастовству дорогими вещами — сумками, автомобилями премиум-класса.

Так, в июле 2022 года певицу раскритиковали за фотографии нового Rolls Roys за 40 млн рублей, а в декабре того же года — за хвастовство сумкой Hermes за 1 млн рублей.

Ранее певица Анна Седокова выложила в соцсетях кадры с вечеринки, устроенной по случаю дня рождения сына. По мнению специалистов, мероприятие обошлось ей в круглую сумму.