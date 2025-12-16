Певица Слава прослезилась из-за суда над Долиной

Певица Слава прослезилась от счастья из-за итогов судебного разбирательства по ситуации с квартирой Ларисы Долиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По случаю победы Полины Лурье над Долиной, Слава записала обращение к фанатам. В нем она заявила, что «справедливость восторжествовала», а она сама от счастья готова отменить собственный запрет на алкоголь.

«Ребята, я сейчас заплачу от счастья. Ура, ура, ура. Я уже подготовила самую злобную речь на свете!», — заявила она.

Ранее Слава заявила, что готова подать в суд на Долину, поскольку скандал вокруг квартиры артистки стал причиной проблем лично для нее. Она объяснила, что теперь не может продать квартиру, так как потенциальные покупатели боятся стать жертвами мошенников.