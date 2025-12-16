Названа сумма, поступившая на счет Долиной после сделки по квартире

После продажи квартиры в Хамовниках на счет известной певицы Ларисы Долиной поступило порядка 70 млн рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Верховный суд РФ во вторник, 16 декабря, рассмотрел жалобу социолога Полины Лурье, требовавшей признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной в Хамовниках, и оставил право собственности за покупателем.

«Если мы обратимся к материалам дела, то видно, что порядка 70 миллионов поступили на счет Ларисы Александровны. И они там пролежали какое-то время. То есть получается, что деньги она получила и определенные действия по распоряжению этими суммами она совершила», — отметил судья в ходе заседания.

Адвокат певицы Мария Пухова в ответ заявила, что Долина действовала «под действием заблуждений».

Ранее адвокат Михаил Салкин сообщил, что решение Верховного суда по квартире Долиной поможет восстановить ситуацию на рынке вторичной недвижимости.