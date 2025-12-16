Илья Гуров назвал достойную замену Киркорову

Певец Илья Гуров в беседе с «Пятым каналом» заявил, что Прохор Шаляпин может стать достойной заменой народного артиста России Филиппа Киркорова.

По словам Гурова, Киркоров является «признанным королем» эстрады, а Шаляпин — «названным». Как отметил певец, Шаляпин только недавно обрел всенародную любовь и популярность.

«А самое главное — его цитаты ушли в народ. И это говорит о том, что, как мне кажется, Шаляпин — это достойная смена Киркорову. Я желаю ему как можно больше хитов. Если он пойдет по пути не хайпа, а именно музыки», — поделился исполнитель.

В ноябре Шаляпин рассказал о своем конфликте с Киркоровым, который начался в 2007 году.

Шаляпин отметил, что в те годы еще состоял в хороших отношениях с Киркоровым. Однако однажды он подслушал разговор народного артиста России с медиаменеджером Ларисой Синельщиковой. Киркоров советовал ей брать часть дохода Димы Билана в пользу Первого канала. Однако в беседе с Рудковской Филипп возмущался, что канал хочет обобрать ее подопечного.

Шаляпин возмутился интригам и решил рассказать продюсеру правду. По словам певца, тогда он стал «врагом» как Киркорова, так и Рудковской.