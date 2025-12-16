Киркоров раскрыл повод для праздника каждый вечер

Певец Филипп Киркоров рассказал, как празднует завершение каждого дня. Его слова приводит 5-tv.ru.

Народный артист России заявил, что каждый вечер запускает салюты.

«Почему-то с детства люблю салюты. В 22:30 практически каждый день у меня дома салют. Праздную конец дня», — сообщил Киркоров.

Ранее Киркоров прокомментировал объявление в розыск со стороны Службы безопасности Украины. Артист отметил, что это говорит об отсутствии у ведомства других «медийных поводов».