Верховный суд (ВС) России призвал рассмотреть иск о выселении певицы Ларисы Долиной из проданной квартиры в ближайшее время. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

По данным суда, артистка находится в квартире незаконно. Если она не покинет ее добровольно, то суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении.

Ранее ВС отменил решения нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, которая продала ее Полине Лурье под влиянием мошенников. Право собственности он оставил за покупательницей. Певице разрешили проживать в квартире до решения суда второй инстанции — туда на новое рассмотрение отправили иск о ее принудительном выселении.

Верховный суд вынес решение по делу Долиной

По мнению адвоката Лурье, своим решением ВС подтвердил, что в стране есть правосудие.