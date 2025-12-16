Комик Щербаков пережил страшную аварию за границей

Популярный российский стендап-комик Алексей Щербаков пережил страшную аварию в Японии, в результате которой он сломал позвонки.

Об инциденте юморист рассказал в подкасте «За деньги», выпуск вышел на YouTube.

«Я прямо разбился на машине к чертям собачьим. (...) В горах катались мы, и я упал в пропасть и 49 метров кувыркался», — отметил Щербаков.

Комик сравнил ощущения, которые испытал в момент падения в пропасть, с катанием на американских горках и отметил, что вскоре после того, как автомобиль оказался на земле, он потерял сознание.

После того как юморист очнулся, он испытал сильную боль. Как уточнил Щербаков, ситуация осложнялась тем, что ДТП произошло в сельской местности, далеко от Токио. Чтобы добраться до дороги, комику пришлось при помощи друзей ползти вверх по обрыву на четвереньках.

Затем друзья комика довезли его до больницы, где ему оказали помощь. У Щербакова обнаружили ушиб легких и переломы шейных и грудных позвонков.

«В итоге сказали корсет обязательно носить, вот я в нем [хожу]. И еще шейный корсет», — добавил он.

