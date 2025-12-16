Киркоров назвал недопустимой «травлю» Долиной

Певец Филипп Киркоров назвал недопустимой «травлю» своей коллеги Ларисы Долиной.

«Такие проклятия, которые посылают, такая травля, которую ей устроили, это недопустимо, особенно когда коллеги начинают топтаться на её имени. Ну, это понятно, это зависть», — заявил он в беседе с Радио «Комсомольская правда».

По словам Киркорова, Долина — выдающаяся артистка и педагог, много лет радующая зрителей своим талантом.

«Осуждать человека за то, что она где-то что-то сделала, по их мнению, не так, ну, не с такой злостью и агрессией. Зачем столько злобы выливать на человека, столько ненависти?» — цитирует артиста сайт kp.ru.

Ранее сообщалось, что у Долиной отменено четыре новогодних концерта на фоне скандала с квартирой.