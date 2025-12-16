Верховный суд вынес решение по делу Долиной

Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, продавшей жилье под влиянием мошенников, пишет ТАСС.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решение Хамовнического суда, апелляционной и кассационной инстанций и отправила на новое рассмотрение в Московский городской суд дело по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье с требованием признать сделку купли-продажи пятикомнатной квартиры в Хамовниках недействительной.

Верховный суд сохранил право проживания Долиной в спорной квартире до решения суда второй инстанции.

Верховный суд РФ признал право собственности спорной квартиры за Лурье согласно решению по ее жалобе, уточнил адвокат.