Никита Пресняков впервые за долгое время сменил имидж: фото

Никита Пресняков внезапно обновил образ и показал результат подписчикам. Селфи с новой причёской он опубликовал в запрещённой соцсети.

© Соцсети

«Время меняться», — написал он.

Смена причёски, судя по всему, стала частью более масштабной работы над собой после развода. Ранее Никита сообщил, что вернулся к регулярным тренировкам и намерен привести себя в форму.

© Соцсети

Параллельно Пресняков продолжает творческие эксперименты. Недавно он опубликовал в соцсетях кавер на хит «Отпетых мошенников» «Люби меня, люби». Выступление оценили и в семье: Алла Пугачева оставила под роликом комментарий.