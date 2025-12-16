Адвокат: Долина была уверена, что участвует в специальной операции

Известная певица Лариса Долина была уверена, что сделка по продаже ее квартиры является фиктивной, а сама она участвует «в какой-то специальной операции», рассказала адвокат исполнительницы Мария Пухова. Об этом пишет ТАСС.

Верховный суд России во вторник, 16 декабря, приступил к рассмотрению жалобы социолога Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной в Хамовниках.

«Моя доверительница находилась под влиянием мошенников и считала, что участвует в спецоперации, а потому сделка является фиктивной и будет отменена после поимки так называемых злоумышленников», — отметила Пухова.

Адвокат заметила, что психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила неадекватность поведения Долиной в момент продажи недвижимости.

Долину потребовали выселить из квартиры

Сторона защиты 70-летней певицы заявила, что в квартире прописана не только Долина, но и её внучка. В связи с этим Пухова обвинила Лурье в неосмотрительности при покупке жилья — она не позвонила дочке певицы и не уточнила, почему в квартире прописана внучка артистки.

Пухова подчеркнула, что «денежные средства должны возвращать те, кто их получил», а это, в данном случае, мошенники.

Вместе с тем, уточнила адвокат, певица ведет активную деятельность и зарабатывает, поэтому с возвратом средств в размере 112 млн рублей согласна.

Однако в части выселения артистки из квартиры сторона защиты выступает категорически против, констатировала Пухова.