Адвокат: Долина была уверена, что участвует в специальной операции
Известная певица Лариса Долина была уверена, что сделка по продаже ее квартиры является фиктивной, а сама она участвует «в какой-то специальной операции», рассказала адвокат исполнительницы Мария Пухова. Об этом пишет ТАСС.
Верховный суд России во вторник, 16 декабря, приступил к рассмотрению жалобы социолога Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной в Хамовниках.
«Моя доверительница находилась под влиянием мошенников и считала, что участвует в спецоперации, а потому сделка является фиктивной и будет отменена после поимки так называемых злоумышленников», — отметила Пухова.
Адвокат заметила, что психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила неадекватность поведения Долиной в момент продажи недвижимости.
Долину потребовали выселить из квартиры
Сторона защиты 70-летней певицы заявила, что в квартире прописана не только Долина, но и её внучка. В связи с этим Пухова обвинила Лурье в неосмотрительности при покупке жилья — она не позвонила дочке певицы и не уточнила, почему в квартире прописана внучка артистки.
Пухова подчеркнула, что «денежные средства должны возвращать те, кто их получил», а это, в данном случае, мошенники.
Вместе с тем, уточнила адвокат, певица ведет активную деятельность и зарабатывает, поэтому с возвратом средств в размере 112 млн рублей согласна.
Однако в части выселения артистки из квартиры сторона защиты выступает категорически против, констатировала Пухова.