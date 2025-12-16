Социолог Полина Лурье, покупательница квартиры известной певицы Ларисы Долиной, потребовала принудительно выселить артистку из жилья. Об этом пишет ТАСС.

Верховный суд России во вторник, 16 декабря, приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной в Хамовниках.

Интересы Долиной представляет адвокат, исполнительница решила в заседании не участвовать. Ранее она также не приходила на заседания суда первой, апелляционной и кассационной инстанций, уточнили журналисты.

«Учитывая, что сделка закрыта, денежные средства сторона продавца получила в полном объеме, право собственности на квартиру переоформлено в установленном законом порядке, но требования об освобождении жилплощади выполнены не были, Лурье в своем встречном иске просила обеспечить суд ее выселение принудительно», — отметил судья во время оглашения содержания исковых материалов.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко разъяснила, в свою очередь, что квартира не являлась инвестицией — Полина перед заключением расторгла брак, поэтому нуждалась в жилье; в настоящее время она вынуждена жить в квартире бывшего мужа.

Свириденко пояснила, что Долина разговаривала с Лурье до заключения договора, рассказывала про инфраструктуру района; она была готова отдать квартиру, потому что обсудила вывоз части мебели и хотела купить большую жилплощадь.

Суд отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной

По ее данным, цена квартиры — рыночная, с торгом (изначальная 130 млн рублей, позже стороны «доторговались» на 112 млн рублей ); Долина несколько раз пересчитывала деньги при передаче и самостоятельно складывала их; получение денег подтверждено расписками.

«С учетом личности продавца — было особое доверие»,— подчеркнула адвокат.

Свириденко заметила, что певица была адекватна; предположить, что Долина состоит на учете в психдиспансере, было невозможно; сама Долина подтвердила, что не состоит.