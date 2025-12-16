Лурье потребовала выселить Долину из жилья
Социолог Полина Лурье, покупательница квартиры известной певицы Ларисы Долиной, потребовала принудительно выселить артистку из жилья. Об этом пишет ТАСС.
Верховный суд России во вторник, 16 декабря, приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной в Хамовниках.
Интересы Долиной представляет адвокат, исполнительница решила в заседании не участвовать. Ранее она также не приходила на заседания суда первой, апелляционной и кассационной инстанций, уточнили журналисты.
«Учитывая, что сделка закрыта, денежные средства сторона продавца получила в полном объеме, право собственности на квартиру переоформлено в установленном законом порядке, но требования об освобождении жилплощади выполнены не были, Лурье в своем встречном иске просила обеспечить суд ее выселение принудительно», — отметил судья во время оглашения содержания исковых материалов.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко разъяснила, в свою очередь, что квартира не являлась инвестицией — Полина перед заключением расторгла брак, поэтому нуждалась в жилье; в настоящее время она вынуждена жить в квартире бывшего мужа.
Свириденко пояснила, что Долина разговаривала с Лурье до заключения договора, рассказывала про инфраструктуру района; она была готова отдать квартиру, потому что обсудила вывоз части мебели и хотела купить большую жилплощадь.
Суд отказал Лурье во взыскании убытков с Долиной
По ее данным, цена квартиры — рыночная, с торгом (изначальная 130 млн рублей, позже стороны «доторговались» на 112 млн рублей ); Долина несколько раз пересчитывала деньги при передаче и самостоятельно складывала их; получение денег подтверждено расписками.
«С учетом личности продавца — было особое доверие»,— подчеркнула адвокат.
Свириденко заметила, что певица была адекватна; предположить, что Долина состоит на учете в психдиспансере, было невозможно; сама Долина подтвердила, что не состоит.